Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (31.03.2023) ereignete sich gegen 08.45 Uhr in der Böblinger Straße in Holzgerlingen ein Unfall zwischen einem 17 Jahre alten Fußgänger und einem 48-jährigen VW-Lenker. Während es stark regnete übersah der VW-Fahrer vermutlich den Jugendlichen, der einen Fußgängerüberweg überqueren wollte. Der Fußgänger wurde vom PKW erfasst und stürzte anschließend auf den Asphalt. Er musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell