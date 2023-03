Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht in der Motorstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (30.03.2023) wurde zwischen 10:45 Uhr und 11:40 Uhr in der Motorstraße in Korntal ein ordnungsgemäß geparkter Mercedes beschädigt. Eine noch unbekannte Person streifte den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken, verursachte dabei rund 1.000 Euro Sachschaden und fuhr anschließend unerlaubt davon.

