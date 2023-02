Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - Ramtel: Kompletträder an Neufahrzeugen entwendet

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen, nachdem es zwischen Montag 16:00 Uhr und Dienstag 09:00 Uhr auf dem Gelände eines Autohauses in der Glemseckstraße in Leonberg-Ramtel zu einem Diebstahl kam. Bislang unbekannte Personen demontierten die Alu-Kompletträder an zwei Audi-Neufahrzeugen im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: LEONBERG.PREV@polizei.bwl.de zu melden.

