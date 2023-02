Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Diebstahl von Kompletträdern

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 18:00 Uhr und Dienstag 07:00 Uhr trieben bislang unbekannte Täter in der Zeppelinstraße in Herrenberg ihr Unwesen. Sie demontierten die Räder von insgesamt fünf Audi, die auf dem Gelände eines Autohauses standen, und stahlen diese. Die Fahrzeuge wurden mit Steinen, die vermutlich von einer benachbarten Firma stammen, aufgebockt. Der Wert der Räder beträgt in etwa 10.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

