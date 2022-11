Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Soest (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, befuhr eine 39 Jahre alte Frau aus Lippstadt mit einem Fahrrad den östlichen Radweg der Wiedenbrücker Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung mit der Lipperoder Straße überquerte sie den Kreuzungsbereich in Richtung Lippertor. Da die Wiedenbrücker Straße über Radfahrspuren für beide Richtungen verfügt, fuhr sie auf dem falschen Fahrradschutzstreifen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 70 Jahre alte Frau aus Lippstadt mit einem Pkw der Marke Skoda die Wiedenbrücker Straße in Richtung Innenstadt. Sie beabsichtigte an der Kreuzung mit der Lipperoder Straße nach links auf die Lipperoder Straße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision zwischen der Radfahrerin und der Pkw-Fahrerin. Die Radfahrerin stürzte dabei auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst transportierte sie, nach der Erstversorgung an der Unfallstelle, in ein Krankenhaus. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell