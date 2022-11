POL-SO: Kommissar Zufall bringt große Cannabiszüchtungen ans Tageslicht

Lippstadt (ots) - Am frühen Freitagmorgen, kam es gegen 03.20 Uhr, zu einem Raubdelikt in einer Pizzeria in der Straße Am Stadtpark. Zur Tatzeit befand sich der 57-jährige Mitarbeiter in der Gaststätte und führte Reinigungsarbeiten durch. Als es an der Eingangstür läutete, öffnete er die Tür. Zwei Männer, die schwarze Sturmhauben trugen, sprühten sofort Reizgas in Richtung des Geschädigten und schlugen auf ihn ein. Die Täter durchsuchten die Gaststätte nach ...

