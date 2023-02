Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 62-Jähriger Tatverdächtiger wegen Totschlags in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache soll es zwischen einem 64 Jahre alten Mann und einem 62-Jährigen am Montagnachmittag (13.02.2023) in einer Wohnung im Franz-Liszt-Weg in Herrenberg zu einem Streit gekommen sein. Im Verlauf der Streitigkeiten soll der 62-Jährige mit einem Messer auf seinen Nachbarn eingestochen und diesem tödliche Verletzungen zugefügt haben. Das 64-jährige Opfer konnte noch an der Wohnungstüre einer Nachbarin klingeln, bevor es zusammenbrach. Die Frau verständigte daraufhin telefonisch den Rettungsdienst und die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag das Opfer noch vor Ort seinen Verletzungen. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der 62-jährige Tatverdächtige kurze Zeit später auf einem Spielplatz in unmittelbarer Nähe zum Tatort vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der türkische Tatverdächtige am Dienstag (14.02.2023) der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl wegen Totschlages gegen den Mann, setzte diesen in Vollzug und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

