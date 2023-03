Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: verlorener Split beschädigt vier Fahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da er den auf seinem Anhänger geladenen Splitt nicht sachgemäß gesichert hatte, verlor ein 60 Jahre alter Fahrzeuglenker während er am Donnerstag kurz nach 11.00 Uhr auf der Landesstraße 1100 zwischen Marbach am Neckar und Ludwigsburg unterwegs war, einen Teil seiner Ladung. Auf Höhe des Wohngebiets Hörnle überfuhren ein 68 Jahre alter Mercedes-Fahrer, ein 39-jähriger Skoda-Lenker, ein 68 Jahre alter Jaguar-Fahrer und eine 66-jährige Ford-Lenkerin den Split, was zu Beschädigungen an ihren Fahrzeugen führte. Der gesamte Sachschaden wurde auf etwa 14.000 Euro beziffert. Der 60-Jährige kümmerte sich im weiteren Verlauf selbst um die Reinigung der Fahrbahn.

