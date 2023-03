Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 84-Jähriger wird Opfer von Betrügern

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter kontaktierte am Donnerstagnachmittag (30.03.2023) telefonisch einen 84 Jahre alten Böblinger und machte ihm glaubhaft, dass er durch seine Investitionen in Kryptowährung Gewinne erzielt habe, die nun auf sein Konto ausgezahlt werden sollten. Da der Senior tatsächlich in der Vergangenheit solche Investitionen getätigt hatte, schenkte er dem Anrufer Glauben und folgte dessen Anweisung, eine Fernwartungssoftware auf seinem PC zu installieren. In der Folge erlangte der unbekannte Täter Zugriff auf das Konto des 84-Jährigen und führte von diesem widerrechtlich Überweisungen in Höhe von mehreren Tausend Euro durch. Als der Senior dies bemerkte, erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell