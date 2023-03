Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: 56-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (30.03.2023) gegen 10.15 Uhr in Aidlingen ereignete. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein 56 Jahre alter VW-Polo-Lenker nach rechts von der Hauptstraße abgekommen, als er diese aus Richtung Deufringen kommend entlangfuhr. Anschließend kollidierter frontal er mit einem auf einem Werkstattgelände abgestellten VW Beatle. Dieser wiederum wurde auf einen daneben geparkten Citroen geschoben, sodass alle drei Pkws beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Der VW Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

