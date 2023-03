POL-BI: Zeugen gesucht - Nachtrag zu Fußgängerin verunfallt bei Dunkelheit und Regen mit PKW

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Am Sonntag, 19.03.2023, haben Unbekannte in der Straße Am Bruche insgesamt etwa fünf Meter Kupferfallrohr an zwei Gebäuden entfernt. Die Diebe erschienen zwischen 08:00 Uhr und 19:30 Uhr auf dem Grundstück im Bereich der Sackgasse Am Bruche. An dem Wohnhaus und einem Nebengebäude bauten sie fünf Fallrohrstücke und zwei Verbindungsstücke ab. Möglicherweise könnten die ...

