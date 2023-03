POL-BI: Kupferrohre zur Tageszeit gestohlen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Eckardtsheim - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 19.03.2023, brachen unbekannte Täter in ein Geschäft in der Werkhofstraße ein. Sie entwendeten Tabakdosen. Die Polizei sucht Zeugen. Im Zeitraum von 20:00 Uhr am Samstag und 03:30 Uhr am Sonntag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zum Geschäftsraum eines Lebensmittelmarktes. Dort entwendeten sie nach derzeitigen ...

