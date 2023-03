Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Minden-Lübbecke- Espelkamp-

Am Montagabend, 20.03.2023, flüchtete ein Fahrzeugführer zu Beginn einer Verkehrskontrolle und verletzte zwei Polizisten dabei schwer. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Mordkommission der Polizei Bielefeld übernahm die Ermittlungen.

Zwei Polizeibeamte des Verkehrsdienstes der Polizei Minden-Lübbecke hielten gegen 21:45 Uhr einen PKW im Bereich der Niedertorstraße an. Beim Herantreten an den PKW entzog sich der Fahrer unvermittelt durch Flucht mit dem PKW der Kontrolle und die beiden bereits an dem Fahrzeug befindlichen Polizisten wurden dabei schwer verletzt. Auf der weiteren Flucht touchierte das Fluchtfahrzeug in Höhe der Ostertorstraße einen parkenden PKW und fuhr weiter.

Die verletzten Polizisten konnten die Leitstelle der Polizei Minden-Lübbecke informieren, die unverzüglich die Fahndung nach dem Flüchtenden einleiteten. Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser, Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die Unfallstelle wurde gesperrt und das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Bielefeld übernahm die Unfallaufnahme.

Die Mordkommission "Ostertor", bestehend aus Ermittlern der Polizei Minden-Lübbecke und des Polizeipräsidiums Bielefeld, unter Leitung von Kriminalhaupkommissar Alexander Scholz , nahm die Ermittlungen auf.

Einige Zeit später erhielt die Polizei den Hinweis zu einem in der Elsternkampstraße in Espelkamp ausgebrannten Fahrzeug, bei dem es sich vermutlich um das gesuchte Fluchtfahrzeug handelt. Die weiteren Ermittlungen führten zu einem Tatverdächtigen, der vorläufig festgenommen wurde. Die Ermittlungen der Mordkommission "Ostertor" dauern an.

