POL-BS: Trickbetrug konnte verhindert werden

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Am schwarzen Berge, 20.09.2022, 12.50 Uhr Einer Seniorin wurde während des Einkaufs die Handtasche entwendet. Am Dienstag war eine 87-jährige Braunschweigerin in einem Supermarkt einkaufen. Ihre Handtasche hatte sie während des Einkaufs an den Einkaufswagen gehängt. Als sie an der Kasse ihre Waren bezahlen wollte, stellte sie fest, dass die Handtasche entwendet wurde. Während ihres ...

