Polizei Braunschweig

POL-BS: Handtasche im Supermarkt entwendet

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Am schwarzen Berge,

20.09.2022, 12.50 Uhr

Einer Seniorin wurde während des Einkaufs die Handtasche entwendet.

Am Dienstag war eine 87-jährige Braunschweigerin in einem Supermarkt einkaufen. Ihre Handtasche hatte sie während des Einkaufs an den Einkaufswagen gehängt.

Als sie an der Kasse ihre Waren bezahlen wollte, stellte sie fest, dass die Handtasche entwendet wurde.

Während ihres Einkaufs hatte sie nicht Ungewöhnliches bemerkt.

Ion der Handtasche befand sich neben einer Bankkarte, weiteren Papieren und ihren Schlüsseln auch Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

