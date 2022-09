POL-BS: Elf Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss kontrolliert

Braunschweig (ots) - Braunschweig 16./17.09.2022 Drei Damen wurden beim Einkaufen bestohlen. Polizei fertigte Strafanzeigen. Am Freitagnachmittag war eine 63-Jährige in Waggum in einem Supermarkt einkaufen. Ihre Wertsachen hatte sie in einem Stoffbeutel an den Einkaufswagen gehängt. Als sie den Wagen einen Moment aus den Augen gelassen hatte, nutzte eine unbekannte Person die Situation und entwendete das Portemonnaie ...

