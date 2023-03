Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim

Ludwigsburg

Bayreuth: Drei Tatverdächtige wegen schweren Diebstahls von Baumaschinen in Haft

Ludwigsburg (ots)

Einer aufmerksamen Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth (BY) ist es zu verdanken, dass mehrere Fälle des besonders schweren Diebstahls von Werkzeug und Baumaschinen in Ludwigsburg und Kornwestheim aufgeklärt werden konnten. Zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 21 und 39 Jahren befinden sich in Haft.

Am 26.03.2023 wurde im Raum Bayreuth ein Renault Master einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass das Fahrzeug mit einer Vielzahl hochwertiger Werkzeuge und Baumaschinen beladen war. Rasch ergab sich der Verdacht, dass es sich dabei um Beute aus vorangegangenen Diebstählen handeln könnte. Bei weitergehenden Überprüfungen durch Verkehrspolizeiinspektion und Kriminalpolizei Bayreuth stellte sich heraus, dass zumindest Teile der Ladung aus Einbrüchen in Ludwigsburg und Kornwestheim stammen.

Zunächst unbekannte Täter waren bereits zwischen dem 10.03.2023 und dem 13.03.2023 in einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Heinkelstraße in Kornwestheim eingebrochen und hatten dort Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von rund 7.000 Euro gestohlen. Weiter verschafften sich unbekannte Täter zwischen dem 24.03.2023 und dem 26.03.2023 Zutritt auf eine Baustelle in der Groenerstraße in Ludwigsburg, brachen dort einen Baucontainer auf und entwendeten ebenfalls hochwertige Werkzeuge und Maschinen im Wert von etwa 10.000 Euro. Schließlich wurden zwischen dem 25.03.2023 und dem 26.03.2023 mehrere Baufahrzeuge auf dem Gelände einer Baustelle am Berliner Platz in Ludwigsburg aufgebrochen, aus denen Bauwerkzeug in noch unbekanntem Wert gestohlen wurde.

Aufgrund der getroffenen Feststellungen wurden die Insassen des kontrollierten Fahrzeugs, eine 21-jährige Frau sowie zwei 22 und 39 Jahre alten Männer, vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurden die drei einem Haftrichter beim Amtsgericht Bayreuth vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die drei polnischen Staatsangehörigen, setzte ihn in Vollzug und wies die Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell