Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Einbruch am Kelterplatz

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch schlugen noch unbekannte Täter am Kelterplatz in Affalterbach zu und brachen in ein Lebensmittelgeschäft ein. Die Unbekannten hebelten die Eingangsschiebetür auf und stahlen anschließend eine Kasse und sowie eine Kaffeekasse, in denen sich ein noch unbekannter Bargeldbetrag befanden. Des Weiteren brachen sie eine weitere Kasse auf und stahlen einen dreistelligen Betrag daraus. Außerdem öffneten sie zwei Mitarbeitenden-Spinde gewaltsam. Ob aus diesen ebenfalls etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell