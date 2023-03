Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: 26-Jähriger greift in Supermarkt-Kasse - Polizei ermittelt wegen räuberischem Diebstahl

Ludwigsburg (ots)

Wegen räuberischem Diebstahl ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg seit Mittwochmittag gegen einen 26 Jahre alten Mann. Dieser hatte gegen 12.40 Uhr in einem Supermarkt in einem Einkaufszentrum in der Leonberger Straße in Eltingen eine Packung Lutschpastillen bezahlt und plötzlich in die noch geöffnete Kasse gegriffen. Der Kassierer versuchte nun die Hände des Mannes festzuhalten, woraus sich ein Gerangel ergab, durch das der Deckel der Kasse abgerissen und der 18-jährige Kassierer leicht verletzt wurde. Gemeinsam mit einem Kunden verfolgte der 18-Jährige den Täter bis zu dessen nahegelegener Wohnanschrift. Die hinzugezogene Polizei konnte ihn dort antreffen und mit seinem Einverständnis seine Wohnung durchsuchen. Hierbei konnten die Lutschpastillen und ein dreistelliger Bargeldbetrag aufgefunden werden. Darüber hinaus fand die Polizei auch Cannabis-Reste und eine Kräutermühle auf, die zum Zerkleinern von Cannabis verwendet werden kann. Das Beweismittel wurde beschlagnahmt. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahme wurde der 26-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Er wird neben der Anzeige wegen räuberischem Diebstahl auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

