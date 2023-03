Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Rollerfahrer und Sozius flüchten vor Polizei - 16-Jähriger vorläufig festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Aus einer zwischen Ludwigsburg und Remseck am Neckar-Aldingen beabsichtigten Verkehrskontrolle entwickelte sich am Mittwochnachmittag eine Verfolgungsfahrt zwischen einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kornwestheim und einem Rollerfahrer sowie seinem Sozius. Die beiden Zweiradfahrer waren der Polizeibeamtin und ihrem Kollegen gegen 16.35 Uhr aufgefallen, da sie auf einem Feldweg unterwegs waren. Als der Rollerfahrer bemerkte, dass die Polizei auf der parallel zum Feldweg verlaufenden Kreisstraße 1692 die Verfolgung aufgenommen hatte, gab er Gas. Im Zuge eines Wendemanövers stürzten Fahrer und Sozius beim anschließenden Fluchtversuch auf Höhe von Pattonville. Die beiden ließen nun einen weißen und einen schwarzen Helm am Unfallort zurück, trennten sich und rannten in unterschiedliche Richtungen davon. Während der Fahrer Richtung Washingtonring lief, flüchtete der Sozius in Richtung der Denverstraße. Die Beamtin und der Beamte setzten dem Sozius ebenfalls zu Fuß nach. Sie konnten einen 40 Jahre alten Zeugen auf die Situation aufmerksam machen, der sie unterstützte und den 16-jährigen Sozius letztlich auch am Arm zu fassen bekam. Der Jugendliche wurde hierauf durch die Polizei vorläufig festgenommen. Er wurde zum Polizeirevier Kornwestheim gebracht, während die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Roller kurz zuvor in der Elbinger Straße in Ludwigsburg gestohlen worden war. Das Zweirad wurde sichergestellt und abgeschleppt. Das Polizeirevier Kornwestheim sucht nun Zeugen zum einen zum eigentlichen Diebstahl in der Elbinger Straße und zum anderen zur Flucht des bislang noch unbekannten Rollerfahrers. Dieser dürfte zwischen 16 und 18 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank sein. Er trug eine Jeans und zunächst ein dunkles Oberteil. Während seiner Flucht soll er sich umgezogen und einen roten Kapuzenpullover übergezogen haben. Die beiden Tatverdächtigen trugen nach dem Diebstahl einen weißen und einen schwarzen Helm. Der Sozius war komplett dunkel gekleidet. Er wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen an die Mutter übergeben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

