Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Einbruch im Lembergweg

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Mittwoch (29.03.2023) die Seitentür einer zu einem Wohnhaus gehörenden Garage im Lembergweg in Affalterbach auf. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten ein Pedelec des Herstellers Cube mit einer schwarzen Satteltasche sowie einen Akku eines zweiten Pedelecs. Der Wert des Diebesgutes wird auf 3.800 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 300 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell