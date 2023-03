Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Betontransportmischer kippt in Kreisverkehr um

Ludwigsburg (ots)

Stundenlange Einsatzmaßnahmen hatte ein Verkehrsunfall zur Folge, der sich am Mittwoch (29.03.2023) gegen 09:35 Uhr in einem Kreisverkehr im Bereich der Stuttgarter Straße (L1180), Füllerstraße und Neue Ramtelstraße in Gerlingen ereignete. Mutmaßlich, da er mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, kippte ein mit rund 14.000 kg Beton beladener Betontransportmischer in diesem Kreisverkehr um und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der 43 Jahre alte Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des Fahrzeugs waren ein Telekran, ein Masterlift sowie ein Bergungsfahrzeug erforderlich und die Fahrbahn musste zeitwiese voll gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Gerlingen war mit drei Fahrzeugen und zehn Wehrleuten im Einsatz, da neben Beton auch Betriebsstoffe in den angrenzenden Grünstreifen ausgelaufen waren. Während die Bergungs- und Abschleppmaßnahmen gegen 14:20 Uhr beendet waren, dauerten die Straßenreinungsmaßnahmen noch bis 15.35 Uhr an. Erst im Anschluss konnte die Fahrbahn wieder uneingeschränkt freigegeben werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt über 80.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell