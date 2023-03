Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Arbeitsunfall im Panoramaweg

Ludwigsburg (ots)

Ein 19-jähriger Gerüstbauer war am Dienstag (28.03.2023) gegen 09:00 Uhr zusammen mit einem Arbeitskollegen damit beschäftigt, ein Gerüst auf einer Baustelle im Panoramaweg in Ehningen aufzubauen. Mutmaßlich aufgrund des durchnässten Untergrunds rutschte das Gerüst weg und kippte zur Seite um. Der 19-Jährige arbeitete zu diesem Zeitpunkt in etwa sechs Metern Höhe und fiel zusammen mit dem Gerüst zu Boden. Glücklicherweise wurde er nicht von herabfallenden Gerüstteilen getroffen, zog sich bei dem Sturz aber vermutlich einen Bruch am Bein zu. Er wurde von seinem unverletzten Arbeitskollegen erstversorgt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren Erligheim und Bönnigheim mit drei Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften, ferner zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes mit Besatzungen sowie ein Rettungshubschrauber.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell