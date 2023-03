Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Jugendliche bestehlen Seniorinnen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter lenkten am Dienstag (28.03.2023) gegen 14.40 Uhr in der Lammstraße in Gerlingen eine 83 Jahre alte Fußgängerin ab und stahlen in der Folge deren Tragetasche, welche diese in ihrer Hand hielt. Anschließend flüchteten die drei Unbekannten zu Fuß. Es soll sich um Jugendliche gehandelt haben, die dunkel gekleidet waren und alle eine Kopfbedeckung trugen. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 50 Euro geschätzt.

Eine 84-Jährige befand sich gegen 15.00 Uhr auf dem Friedhof der Petruskirche, als sich ihr noch unbekannte Jugendliche näherten und ihre neben ihr auf dem Boden abgestellte Handtasche stahlen. Auch in diesem Fall flüchteten die drei anschließend. Die Handtasche konnte kurz darauf in der Nähe des Friedhofparkplatzes aufgefunden werden, es fehlte jedoch eine rote Ledergeldbörse mit rund 70 Euro Bargeld. Einer der Jugendlichen soll längere hellbraune Haare gehabt und eine Kapuze oder Basecap getragen haben. Ein zweiter wurde mit dunklen kurzen Haaren sowie Oberlippenbart beschrieben und soll ebenfalls eine Kapuze getragen haben. Der dritte soll dunkelbraune Haare und einen Ziegenbart haben.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis.

Ob es sich in den beiden Fällen um dieselben Täter handelt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Gerlingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell