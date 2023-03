Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 45-Jähriger nach Diebstahl in Haft

Ludwigsburg (ots)

Ein 45 Jahre alter Mann befindet sich seit Sonntag in Haft, nachdem er am Samstag (25.03.2023) in Böblingen zwei Brillen im Wert von insgesamt rund 460 Euro gestohlen hatte.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge betraten zwei noch unbekannte Täter gemeinsam mit einem etwa zehn Jahre alten Jungen ein Optikergeschäft in der Bahnhofstraße und lenkten zwei Mitarbeiterinnen durch ein Gespräch ab. In der Zwischenzeit betrat der Tatverdächtige den Verkaufsraum und entwendete unbemerkt eine hochwertige Brille aus der Auslage. Danach verließen alle vier Personen das Geschäft, bevor der Diebstahl auffiel.

Etwa eine halbe Stunde später liefen der Tatverdächtige sowie einer der unbekannten Täter und das Kind erneut an dem Geschäft vorbei und fielen einer der zuvor getäuschten Optikerinnen auf, die daraufhin die Polizei verständigte und den Dreien folgte. Kurz darauf konnte der 45-Jährige vorläufig festgenommen werden. Den zweiten Mann sowie den Jungen hatte die Zeugin zwischenzeitlich aus den Augen verloren.

Bei einer Durchsuchung konnten in der Jacke des 45-Jährigen die zuvor entwendete Brille sowie eine zweite Brille aufgefunden werden, die mutmaßlich aus einem anderen Geschäft gestohlen wurde. In einer Tasche führte der 45-Jährige zudem ein Messer mit sich, weshalb nun wegen Diebstahls mit Waffe gegen ihn ermittelt wird. Die Ermittlungen zu den Mittätern dauern noch an und wurden von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 45 Jahre alte Mann durch sein Handeln gegen die Auflagen eines außer Vollzug gesetzten Haftbefehls wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls verstoßen hat. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde er in der Folge am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, setzte diesen in Vollzug und wies den 45-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell