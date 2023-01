Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Schlägerei in der Silvesternacht in der Oberstraße in Kirchberg

Koblenz (ots)

Am Morgen des 01.01.2023 gg. 01.20 Uhr kam es zu einer Körperlichen Auseinandersetzung vor dem Anwesen Oberstraße Nr. 2 in 55481 Kirchberg. Hier sollen zwei ca. 18 Jahre alte männliche Täter zunächst fußläufig auf der Straße auf den späteren Geschädigten getroffen sei. Hier kam es zunächst zu einer Unterhaltung. Im Anschluss sollen die beiden unbekannten Täter den Geschädigten geschlagen und getreten haben. Die Täter verließen danach den Tatort in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde vom Rettungswagen versorgt und erlitt eine Verletzung im Gesicht, die im Krankenhaus Simmern versorgt werden musste.

Wer kann Angaben zum Tatablauf und/oder den beiden unbekannten Tätern machen?

Rückmeldung bitte an die Polizeiinspektion Simmern unter der Telefonnummer 06761 921-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell