POL-PDKO: Vermisstensuche in Vallendar (Mallendarer Berg)

Dienstgebiet PI Bendorf (ots) - Brand eines Altkleidercontainers In der Silvesternacht kam es gegen 01.10 Uhr zu einem Brand eines Altkleidercontainers in der Straße "An der Concordiahütte" in Bendorf. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Nichtsdestotrotz wurde der Container sowie der Inhalt beschädigt. Nach einem Zeugenhinweis konnte eine 3-köpfige Jugendgruppe in Tatortnähe festgestellt und ...

