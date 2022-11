Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Zwei Wohnmobile gestohlen

Greven (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (04.11.2022) 16.00 Uhr und Montag (07.11.2022) 09.30 Uhr sind zwei Wohnmobile von einem Firmengelände am Hansaring, zwischen Saerbecker Straße und Am Eggenkamp, entwendet worden. Bei den beiden gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich Wohnmobile der Marke Fiat Ducato, die Kennzeichen lauten ST - RR 1005 und ST - RR 1006. Der Wert wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge sind zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Greven unter der Telefonnummer 02571/928-4455 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell