POL-ST: Ochtrup, Schwerer Verkehrsunfall auf der B54

Tecklenburg (ots) - Zeugen gesucht Auf dem Schulgelände der Gesamtschule am Howesträßchen haben unbekannte Täter am späten Samstagnachmittag (05.11.22) eine Mülltonne in Brand gesetzt. Bei Eintreffen der Feuerwehr gegen 17.45 Uhr brannte die Tonne, die an einer Hauswand des Schulgebäudes stand, in voller Ausdehnung. Der Brand konnte zügig gelöscht werden, ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Polizei sucht ...

