POL-ST: Steinfurt-Bu., Unbekannter Täter dringt in Wohnung ein, Bewohner überrascht ihn

Steinfurt (ots)

Am Freitagvormittag (04.11.22) zwischen 09.00 Uhr und 12.10 Uhr ist ein unbekannter Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung an der Straße Türkei eingedrungen. Ein Bewohner kehrte dann nach Hause zurück und überraschte den Täter. Der Geschädigte sprach den Unbekannten an und nahm ihm das Diebesgut - darunter eine Uhr und Parfüm - wieder ab. Der Täter flüchtete daraufhin aus der Wohnung in Richtung der Straße Blocktor.

Er wird wie folgt beschrieben: Der Mann war zwischen 35 und 40 Jahre alt, hatte kurze blonde Haare und eine raue, kratzige Stimme. Er trug eine Jeanshose sowie einen weißen Pullover der Marke "Champion". Die Polizei in Steinfurt nimmt Hinweise zum Einbruch sowie zum unbekannten Täter entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

