Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Altenberge (ots)

Am Sonntag (06.11.2022) gegen 14.33 Uhr hat sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz verletzt. Der 58-jährige Mann aus Nordwalde fuhr mit seinem Yamaha-Motorrad in den Kreisverkehr Bahnhofstraße/Entrup/K64. Nach ersten Erkenntnissen stürzte er, als er den Kreisverkehr an der K64 in Richtung Nordwalde verließ. Hierbei verletzt er sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund von Bauarbeiten im Bereich der Unfallstelle war die Fahrbahn dort mit Rollsplitt bedeckt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf 4.000 Euro.

