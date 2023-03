Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Angeblicher Spendensammler betrügt Rentnerin

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter hielt sich am Freitag (24.03.2023) zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr in einem Supermarkt in der Eglosheimer Straße in Asperg auf. Im Bereich der Schreibwaren und Zeitschriften machte er eine 74-jährige Frau auf sich aufmerksam und zeigte ihr eine Tafel, der zufolge er Taubstumm sei und Spenden sammle. Die Seniorin schenkte dem Mann glauben, trug sich in eine angebliche Spendenliste ein und wollte 20 Euro spenden. Da sie nur einen 100-Euro-Schein im Geldbeutel hatte, zog ihr der ihr der Unbekannte den Geldschein aus der Hand und gab ihr zu verstehen, er werde den Schein passend wechseln. Die 74-Jährige ließ sich darauf ein, woraufhin der angebliche Spendensammler mit den 100 Euro verschwand. Die Rentnerin vertraute sich in der Folge ihrem Sohn an und erstattete Anzeige. Der noch unbekannte Trickbetrüger wird als etwa 180 cm großer Mann mit schwarzen Haaren beschrieben. Er war bekleidet mit einem weißen Oberteil. In der Hand hielt er ein hölzernes Klemmbrett mit der vermeintlichen Spendenliste, auf der eine Deutschlandfahne und ein Logo ähnlich dem der Paralympischen Spiele aufgedruckt war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell