Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Aggressiver Mann bedroht Einsatzkräfte und verletzt einen Polizeibeamten

Ludwigsburg (ots)

Gleich drei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Kornwestheim waren am Montag (27.03.2023) im Einsatz wegen eines Mannes, der gegen 17:20 Uhr zunächst eine Mitarbeiterin einer Bank am Rathausplatz in Möglingen beleidigt hatte. Den Einsatzkräften gegenüber wurde der 30-jährige Mann sofort aggressiv, verweigerte die Angabe seiner Personalien und erhob kampfbereit die Fäuste. Nachdem er die Polizeibeamten schließlich bedrohte, wurde er zu Boden gebracht und mit Handschließen gefesselt. Während der Folgemaßnahmen beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte massiv und schlug seinen Kopf mit erheblicher Kraft gegen eine Schaufensterscheibe. Der 30-Jährige zeigte erhebliche Stimmungsschwankungen, redete wirr und gab selbst an, Drogen genommen zu haben. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,6 Promille. Der Tatverdächtige wurde zunächst zur Entnahme einer Blutprobe einem Arzt vorgeführt und anschließend zur Behandlung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Während der Fahrt dorthin gelang es ihm, einem Polizeibeamten einen Kopfstoß zu versetzen. Der Polizist wurde dabei am Kopf getroffen und leicht verletzt.

