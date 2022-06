Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldautomat an der Römerstraße gesprengt - VW Golf flüchtig

Neuss (ots)

In der Nacht zu Montag (13.06.), gegen 1 Uhr, zeugte ein lauter Knall vom kriminellen Tun bislang unbekannter Geldautomatensprenger. Einsatzmittel der Polizei waren innerhalb kürzester Zeit am Ort des Geschehens, einem Verbrauchermarkt an der Römerstraße. Dort fiel ein schwarzer VW Golf auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit vom Tatort flüchtetet. Die folgende Fahndung nach dem offenbar PS-starken Täterfahrzeug verlief in der Konsequenz bislang ohne Erfolg. Letztmalig gesichtet werden konnte der Golf an der Autobahnauffahrt in Neuss-Reuschenberg. Die am Fahrzeug angebrachten Neusser Kennzeichen (NE-BM 9700) waren kurz vor der Sprengung von einem geparkten Auto an der Römerstraße entwendet worden.

Derzeit sucht und sichert die Kripo Spuren am Tatort. Über eine mögliche Beute und die genaue Art und Weise der herbeigeführten Detonation kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen sowie die Fahndungsmaßnahmen dauern an.

Hinweise von möglichen Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum flüchtigen VW-Golf sowie dessen Insassen machen können werden gebeten unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 Kontakt aufzunehmen.

