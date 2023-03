Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg im Einsatz auf der A 1 +++ 50 Prozent des kontrollierten Güterverkehrs wurden beanstandet +++

Oldenburg (ots)

Die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg war am gestrigen Mittwoch, 15. März 2023, mit 23 Einsatzkräften unterschiedlicher Polizeiinspektionen bis in die späten Abendstunden im Einsatz auf der Autobahn 1. In Höhe des Parkplatzes Langwege-Ost (Dinklage/Kreis Vechta) kontrollierten die Mitglieder der Kontrollgruppe 32 Kraftfahrzeuge mit besonderem Augenmerk auf Großraum- und Schwertransporter. Die Hälfte der kontrollierten Fahrzeuge wurde beanstandet. Dreien musste die Weiterfahrt untersagt werden.

Einem 28-jährigen Fahrer eines Pkw mit Anhänger musste die Weiterfahrt untersagt werden, da er die benötigte Fahrerlaubnis für das Gespann nicht nachweisen konnte. Weiterhin war das Kennzeichen am Anhänger ungültig, sodass der Fahrzeugführer sich nun in zwei Strafverfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten muss.

Da der Halter des Gespanns die Fahrt zugelassen hat, muss auch dieser sich wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Ein kontrollierter Sattelzug mit einem 30-jährigen Fahrer aus Tadschikistan wies diverse technische Mängel auf. Neben einer mangelhaften Ladungssicherung war auch die Hauptuntersuchung des Anliegers zu beanstanden. Darüber hinaus hielt der Fahrzeugführer sich unerlaubt in Deutschland auf.

Die Beamtinnen und Beamten der Regionalen Kontrollgruppe untersagten dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen diesen ein.

