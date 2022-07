Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerrieden - Zigarettenautomat aufgebrochen

Einen hohen Sachschaden hinterließen Unbekannte, die einen Automaten aufhebelten.

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 19.30 Uhr meldete ein Zeuge den beschädigten Zigarettenautomaten in der Wochenauer Straße. Mit brachialer Gewalt hatten sich der oder die Täter an dem Automaten ausgelassen. In drei Meter Entfernung konnten die Beamten des Polizeireviers Ulm-West noch Bruchstücke sicherstellen. Wieviel Geld und Zigaretten erbeutet wurden, ist bislang nicht bekannt. An dem Automaten selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

++++++++++++++++1395874

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell