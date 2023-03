Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Personalwechsel in der Polizeiinspektion Cuxhaven +++ Polizeirat Dominikus Wolking übernimmt die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes +++

Oldenburg (ots)

Führungswechsel im Zentralen Kriminaldienst (ZKD) der Polizeiinspektion Cuxhaven: Polizeirat Dominikus Wolking wurde am heutigen Montag (13. März) vom Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, in sein neues Amt als Leiter des ZKD eingeführt und im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Inspektion offiziell vorgestellt. Der 32-jährige Wolking tritt die Nachfolge von Polizeioberrätin Stefanie Köster an, die in den Behördenstab der Polizeidirektion Oldenburg wechselt und dort als Dezernatsleiterin unter anderem für Grundsatzangelegenheiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die strategische Ausrichtung verantwortlich sein wird.

"Ich freue mich sehr nach dem zweijährigen Studium praktische Führungsverantwortung im kriminalpolizeilichen Bereich der Polizeiinspektion Cuxhaven übernehmen zu dürfen. Gerne möchte ich die professionelle und gute Arbeit des Teams hier in Cuxhavens fortführen und weiterentwickeln", sagte Dominikus Wolking. Der Polizeirat übernimmt mit der Lei-tung des Zentralen Kriminaldienstes der Inspektion Cuxhaven die Verantwortung für rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im ZKD, mit denen er gemeinsam für die Sicherheit von rund 200.000 Menschen auf einer Fläche von knapp 2100 Quadratkilometern zuständig ist.

"Mit dem Wechsel von Stefanie Köster zu Dominikus Wolking bleibt der Zentrale Kriminaldienst in Cuxhaven in den Händen einer modernen und dynamischen Führungskraft. Dominikus Wolking ist nicht nur aufgrund seiner fachlichen, sondern auch seiner menschlichen Qualitäten bestens für diese Funktion geeignet. Ich bin überzeugt, dass er in neuer Rolle viele gute Entscheidungen treffen wird", sagte Polizeipräsident Johann Kühme. "Gleichzeitig danke ich Stefanie Köster für ihre hervorragende Arbeit hier im Cuxland und freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit ihr im Stab der Polizeidirektion Oldenburg", so der Polizeipräsident weiter.

Dominikus Wolking trat 2009 in den Dienst der niedersächsischen Polizei ein. Nach dem dreijährigen Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen sammelte er in der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch erste Erfahrungen im Einsatz- und Streifendienst und im Zentralen Kriminaldienst. Nach einer halbjährigen Verwendung im Behördenstab der Polizeidirektion Oldenburg als Angehöriger des für Technik sowie Führungs- und Einsatzmittel der Polizei zuständigen Dezernats 14 kehrte der Polizeirat nach Delmenhorst zurück, wo er unter anderem als Dienstschichtleiter im Einsatz- und Streifendienst tätig war.

Als letzte Verwendung vor seinem Master-Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei übernahm Dominikus Wolking die Leitung des für Betrugs-, Umwelt- und Wirtschaftsstraftaten zuständigen Fachkommissariats 3 im Zentralen Kriminaldienst in der Polizeiinspektion Ver-den/Osterholz. Nach erfolgreichem Master-Studium tritt Dominikus Wolking nun die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes in der Polizeiinspektion Cuxhaven an.

