POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.03.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn: Betrunkener Unfallfahrer

Mit knapp 2,4 Promille verursachte ein 33-Jähriger in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Verkehrsunfall in Walldürn. Gegen 22.50 Uhr befuhr der Mann in seinem Mercedes CLS die Dr.-Heinrich-Köhler Straße in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Kurz vor diesem geriet er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein und prallte gegen einen dort angebrachten Gedenkstein. Durch den Unfall entstand Totalschaden an dem Pkw und der Gedenkstein zerbrach. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mercedes-Fahrer deutlich betrunken war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies. Anschließend ging es für den Mann in Begleitung der Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Der 33-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Mudau: Zeugen nach Automatenaufbruch gesucht

Diebe machten sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einem Zigarettenautomaten in Mudau zu schaffen und brachen diesen auf. Am Donnerstagmorgen gegen 6.15 Uhr entdeckte eine Person den aufgebrochenen und leergeräumten Zigarettenautomaten in der Steinbacher Straße. Die Täter begaben sich offenbar zwischen 1 Uhr und 6.15 Uhr zu dem Automaten und öffneten diesen mit brachialer Gewalt. Anschließend entwendeten sie das Bargeld und die Zigaretten. Der Gesamtwert der Beute wird auf circa 1.550 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, in Kontakt mit dem Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu treten.

Mosbach-Waldstadt: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte bereits vergangene Woche einen Verkehrsunfall in Mosbach-Waldstadt und fuhr anschließend weiter. Zwischen vergangener Woche Freitag um 18 Uhr und Samstag um 15 Uhr stand der VW in der Solbergallee. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Vorkommnissen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Hardheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte vergangenes Wochenende mit seinem oder ihrem Fahrzeug einen Pkw in Hardheim und flüchtete anschließend. Am Sonntag zwischen 8 Uhr und 9.10 Uhr streifte das unbekannte Gefährt den am Fahrbahnrand der Wielandstraße geparkten Ford Fiesta. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Hardheim: Außenspiegel mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten zwischen Montag um 16 Uhr und Dienstag um 15 Uhr den rechten Außenspiegel eines in Hardheim geparkten Lkw. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu dem Gefährt, das in der Uhlandstraße abgestellt war, und rissen den Lkw-Spiegel ab. Im selben Zeitraum wurde ebenfalls ein Pkw in der Uhlandstraße beschädigt. Zeugen oder Personen, die Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540 zu melden.

