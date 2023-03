Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.03.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn: Unfallhergang unklar - Polizei sucht KIA-Fahrerin und weitere Zeugen

Da der genaue Hergang eines Unfalls am Mittwochnachmittag in Heilbronn noch unklar ist, sucht die Polizei eine KIA-Fahrerin und weitere Zeugen. Gegen 16.45 Uhr befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Ford die Hausener Straße in Fahrtrichtung Massenbachhausen. Direkt hinter ihr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Porsche in die gleiche Richtung. Vor den beiden lenkte eine junge Frau einen schwarzen Fiat Picanto. Da die Fiat-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug relativ langsam unterwegs war, entschieden sich die 64-Jährige und der Porsche-Fahrer dazu den PKW zu überholen. Beim Überholvorgang der beiden Fahrzeuge kam es dann zu einer Kollision zwischen dem Ford und dem Porsche in deren Verlauf der 32-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und schlussendlich in einem Acker zum Stehen kam. Die KIA-Fahrerin hielt unmittelbar nach dem Unfall an und bot dem 32-Jährigen an, dem Ford zu folgen, kam aber nicht zur Unfallstelle zurück. Eine Erreichbarkeit der Kia-Lenkerin oder das Kennzeichen sind nicht bekannt. Die Ford-Fahrerin setzte ihre Fahrt zunächst fort, kam aber einige Zeit später selbständig zur Unfallstelle zurück. Bei dem Unfall zog sich der Porsche-Fahrer leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 26.000 Euro geschätzt. Da die beiden Beteiligten den Hergang des Unfalls unterschiedlich schildern, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Insbesondere wird die junge KIA-Fahrerin gesucht. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: Kriminalpolizei sucht Diebstahlopfer

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht den Besitzer eines roten PKWs aus welchem, am Abend des 12. Februar, eine Tasche gestohlen wurde. Das Fahrzeug soll zwischen 20 Uhr und 23 Uhr im fußläufigen Bereich um das Kaufhaus K3 abgestellt worden sein. In diesem Zeitraum wurde eine hautfarbene Tasche aus dem Fahrzeug entwendet. Der Besitzer oder die Besitzerin wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

