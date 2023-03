Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

A6 / Neuenstein: Kontrollaktion der Verkehrspolizei

Eine Kontrolle der Verkehrspolizei Weinsberg mit dem Schwerpunkt gewerblicher Güter- und Personenverkehr am Donnerstag führte zur Feststellung mehrerer Verstöße. Im Zeitraum von 8 Uhr bis 16 Uhr kontrollierten mehrere Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Heilbronn und der Bereitschaftspolizei sowie drei Personen des Bundesamts für Logistik und Mobilität an der Tank- und Rastanlage Hohenlohe Nord auf der A6 bei Neuenstein und bei anschließenden mobilen Kontrollen 38 Fahrzeuge und 45 Personen. In insgesamt 16 Fällen wurden Verstöße geahndet. Diese reichten von fehlenden Lizenzen, unzureichender Ladungssicherung, nicht mitgeführte Tageskontrollblätter bis hin zu Überladungen sowie einigen Gurt- und Handyverstößen. Zwei Personen musste aufgrund von Verstößen gegen Sozialvorschriften die Weiterfahrt untersagt werden. Es konnten Sicherheitsleistungen in Höhe von 3.800 Euro erhoben werden.

Krautheim: Schwarzer Kleinwagen kollidiert mit Wegweiser - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter vermutlich mit einem schwarzen Kleinwagen, mit einer Wegweiser-Tafel bei Krautheim kollidierte. Der Fahrer war am Donnerstag gegen 23.20 Uhr auf der Bergstraße von Krautheim kommend in Richtung Neunstetten unterwegs. In der Kurve an der Abzweigung König-Albrecht-Straße verlor dieser vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er über eine Wiese sowie den Fußgängerweg und prallte anschließend gegen die Wegweiser-Tafel. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Anschließend flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle. Zeugen konnten einen schwarzen Kleinwagen sehen, bei dem es sich vermutlich um einen Seat handelte. An der Unfallstelle befand sich noch der Unterbodenschutz sowie die Abdeckung des Außenspiegels des Fahrzeuges. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Öhringen: 2.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Unerlaubt entfernte sich ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag von einer Unfallstelle in Öhringen. Eine Frau parkte einen VW Golf gegen 8.30 Uhr auf dem Parkplatz P2 an der Herrenwiesenstraße. Als sie gegen 17.30 Uhr zurückkam entdeckte sie einen Schaden von rund 2.000 Euro an der hinteren linken Tür. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Öhringen: Auf dem Supermarktparkplatz von Pkw-Lenker geschlagen

Ein 64-Jähriger wurde am Mittwochabend in Öhringen von einem 49-jährigen Opel-Lenker geschlagen. Der ältere der beiden Männer befuhr mit seinem BMW gegen 18 Uhr die Straße "Steinsfeldle" von Pfedelbach kommend und wollte nach links in die Zufahrt zu einem Supermarkt abbiegen. Hierzu ordnete er sich wohl mit gesetztem Blinker auf dem Linksabbiegestreifen ein. Der 49-Jährige fuhr mit seinem Opel angeblich aus der Ausfahrt des Supermarktes heraus und wollte verbotswidrig nach links in die Straße "Steinsfeldle" abbiegen. Der 64-Jährige hupte daraufhin langanhaltend, um den Opel-Fahrer auf die Situation hinzuweisen. Danach setzte der 49-Jährige seinen Pkw zurück und der BMW-Fahrer konnte abbiegen. Unmittelbar danach stieg der Opel-Fahrer aus, rannte zum 64-Jährigen, schlug diesem zweimal mit der Faust gegen die Schulter und spuckte ihn zweimal an. Danach fuhr er davon. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

