POL-MK: Mit Pfeil auf Fensterscheibe geschossen

Plettenberg (ots) - Im Verlauf des Monats Oktobers brachen unbekannte in eine Gartenhütte auf einem Grundstück am Landemerter Weg ein. Sie brachen dazu das Schloss der Hütte auf und entwendeten aus dem Inneren mehrere Werkzeuge, darunter eine Bohrmaschine, eine Kreissäge und eine Stichsäge. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

