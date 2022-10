Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrügerische Teerkolonne

Neuenrade (ots)

Am Freitagvormittag erschienen zwei Männer mit einem LKW mit Asphalt beladen auf dem Grundstück einer Firma am Hüttenweg. Sie gaben gegenüber einer Berechtigten an, noch etwas Teer übrig zu haben und für einen kleinen Betrag eine Fläche asphaltieren zu wollen. Das hätten die beiden auch bereits mit einem anderen Berechtigten der Firma abgemacht. Die Männer trugen daraufhin eine Schicht Asphalt auf. Anschließend forderten die Männer 6.500EUR für ihre noch nicht abgeschlossenen Arbeiten. Parallel kam die Geldforderung auch über E-Mail und in Form eines Anrufs durch das "Büro" der angeblichen Baufirma. Die Verantwortliche der Firma am Hüttenweg führte daraufhin Recherchen im Internet durch und stellte fest, dass es sich bei der angeblichen Teerfirma um eine Fake-Firma handelte und verwies die Männer des Geländes. Die beiden Männer verließen das Gelände daraufhin in ihrem weißen LKW. Ein Vermögensschaden entstand somit nicht. (schl)

