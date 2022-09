Ulm (ots) - Zwischen 10.30 Uhr und 12.15 Uhr riefen Betrüger bei vier Haushalten in Blaustein an. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizisten aus. Den Angerufenen erzählten sie von Einbrüchen in der Nachbarschaft und fragten nach Wertsachen. In keinem Fall kamen die Betrüger zum Erfolg. Die Angerufenen ...

mehr