Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Versuchter Betrug durch "Dachhaie" - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Ein 54-jähriger Anwohner im Ligusterweg in Leonberg wurde am Montag (27.03.2023) Opfer von vermeintlichen Handwerkern, die auch als sogenannte "Dachhaie" bezeichnet werden. Drei Tatverdächtige im Alter zwischen 25 und 33 Jahren klingelten gegen 13:00 Uhr bei dem 54-Jährigen und boten an, das Dach des Einfamilienhauses für 3.000 Euro in bar zur reinigen und zu versiegeln. Nach einer kurzen Demonstration der vermeintlichen Handwerksleistung erteilte der Hausbesitzer mündlich den Auftrag. Im Zuge der Reinigungsarbeiten deckten die Tatverdächtigen das Dach des Hauses an zwei Stellen ab und gaben vor, dort seien Dachziegel beschädigt, was jedoch für 10.000 Euro sofort repariert werden könne. Da das Dach zuvor keine erkennbaren Schäden aufwies, kamen dem 54-Jährigen Zweifel an der Seriosität der Arbeiter, weshalb er die Polizei verständigte. Zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Leonberg konnten die drei Tatverdächtigen antreffen und kontrollieren. Die angebliche Firma der Männer, ein "Crystal Cleaning Service", verfügt weder über einen Firmensitz noch eine Steuernummer. Eine Reisegewerbekarte konnte nicht vorgelegt werden. Die angebotene Reinigung des Daches erfolgte nur minderwertig mittels Hochdruckgerät und ohne eine Art der Versiegelung. Während der Aufnahme des Sachverhalts gaben sich noch zwei weitere Geschädigte zu erkennen, denen ebenfalls Arbeiten zur Terrassen- und Fassadenreinigung angeboten wurden, die jedoch mit unzureichender Qualität ausgeführt worden waren. Gegen die Tatverdächtigen ermitteln nun Polizei und Zoll wegen des Verdachts des versuchten Betruges und Wuchers sowie weiterer Verstöße. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, denen ebenfalls entsprechende Dienstleistungen angeboten worden waren, sich unter Tel. 07152 605-0 oder leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

