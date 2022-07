Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal, Lkrs. VS) Kleinlasterfahrer erheblich alkoholisiert

Brigachtal-Überauchen (ots)

Die Polizei hat In der Nacht zum Freitag in der Bondelstraße einen Fahrer eines Kleinlasters einer Routinekontrolle unterzogen. Wie die Beamten sofort bemerkten, stand der Fahrer unter erheblicher Alkoholeinwirkung. Gegen 1 Uhr nachts heilten sie den 33-jährigen Fahrer des Fiat Ducato an und verlangten Ausweis, Fahrzeugpapiere und den Führerschein. Letzteren konnte er jedoch nicht vorzeigen, weil er keinen besaß und sich dennoch hinter das Steuer setzte. Nachdem die Beamten auch eine Alkoholfahne wahrgenommen hatten, boten Sie dem Mann einen Alkoholtest an. Dieser ergab einen Wert von über drei Promille. Sie nahmen den Fahrer mit auf die Wache, wo ein Arzt daraufhin eine Blutprobe abnahm. Der 33-jährige muss nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell