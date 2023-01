Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 06.01.2023 aus dem Landkreis Ravensburg.

Ravensburg (ots)

3 Verletzte bei Frontalzusammenstoß

3 leicht verletzte Personen und ein Gesamtschaden von 30 000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Donnerstagabend bei der Anschlussstelle zur B 30 ereignete. Der 18-jährige Lenker eines Pkw Ford befuhr die B 32 aus Richtung Ravensburg kommend und wollte an der Anschlussstelle Ravensburg-Nord nach links auf die B 30 abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Mercedes Benz, der von einem 23-jährigen gelenkt wurde. Beim Abbiegevorgang kam es dann zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher sowie die beiden Insassen des Mercedes wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell