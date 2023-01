Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 33 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr an der Kreuzung Josef-Eggler-Straße / Herknerstraße. Der Radfahrer wurde von einem abbiegenden Audi-Fahrer erfasst und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den verletzten 33-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum exakten Unfallhergang und dazu, wer den Unfall verursacht hat, sind noch nicht abgeschlossen.

Leutkirch im Allgäu

Ohne Führerschein unterwegs

Ohne Führerschein war ein Autofahrer unterwegs, den Beamte des Polizeireviers Leutkirch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Bahnhofstraße gestoppt haben. Zunächst gab der 20-Jährige an, dass er einen Führerschein besitze, die weiteren Abklärungen der Polizisten belegten jedoch das Gegenteil. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige, seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Ravensburg

Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Mehrere Einbrüche haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Stadtgebiet begangen. Die Täter hatten es hierbei auf zwei Vereinsheime in der Schlierer Straße und der Straße "St. Christina" sowie eine Tankstelle in der Wangener Straße und einen Lebensmittelladen in der Hegaustraße abgesehen. An den Gebäuden wurden jeweils Türen oder Fenster aufgehebelt, der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Bei ihren Taten entwendeten die Unbekannten Bargeld, Tabakwaren und Alkoholika. Der Gesamtwert dürfte sich im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich bewegen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen der Einbrüche und prüft mögliche Zusammenhänge. Zeugen, die im Umfeld der vier Objekte Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei den Ermittlern zu melden.

Ravensburg

Diebstahl von E-Bike - Polizei sucht nach Zeugen

Drei männliche Jugendliche entwendeten am Mittwochmittag gegen 12.45 Uhr offenbar ein in der Adlerstraße auf Höhe eines Bekleidungshauses abgestelltes E-Bike. Die drei Jugendlichen fielen kurze Zeit später einem Zeugen am Ravensburger Bahnhof mit dem ihm bekannten Rad auf. Der Zeuge sprach die Jugendlichen daraufhin an, woraufhin diese das E-Bike fallenließen und flüchteten. Zwei der männlichen Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: einer war zwischen 16 und 20 Jahren alt und trug eine rote Winterjacke und schwarze in-Ear Kopfhörer. Der zweite war etwa gleichaltrig und trug einen schwarzen Pullover und eine schwarze Mütze. Außerdem war im Besitz des weißen E-Bikes und floh mit einem Zug in unbekannte Richtung. Die Polizei Ravensburg ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Zeugen, welche die Täter gesehen haben oder anderweite Hinweise geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Amtzell

Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte sowie einen Gesamtsachschaden von rund 35.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr an der Autobahnausfahrt Wangen West. Ein 65-jähriger Seat-Lenker bog von der Autobahnausfahrt auf die B 32 nach links in Richtung Amtzell ab und übersah dabei den aus Amtzell kommenden und vorfahrtsberechtigten Volvo eines 65-Jährigen. Hierbei kollidierten beide Fahrzeuge, wobei sich eine 54-jährige Mitfahrerin im Fahrzeug des Unfallverursachers sowie der 65-Jährige leicht verletzten. Die Frau wurde zur vorsorglichen Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell