Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

A 96 / Kißlegg / Achberg / Wangen im Allgäu

Mehrere Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss unterwegs

Bei Verkehrskontrollen im Bereich der A 96 haben Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg und der Autobahnfahndung am Dienstag gleich mehrere Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen, die zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatten. Die drei Pkw- und Tansporter-Fahrer im Alter zwischen 24- und 30 Jahren führten bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit jeweils einen Drogenvortest durch, der positiv auf Cannabis verlief. Sie mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Gegen alle drei werden nun Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt. Einer der Männer, bei dem die Einsatzkräfte zudem eine kleinere Menge Cannabis sicherstellten, wird sich hierfür zusätzlich verantworten müssen.

Ravensburg

Einbruch in Lebensmittelladen

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Glastüre eines Lebensmittelladens in der Hegaustraße aufgehebelt und sind in das Gebäude eingebrochen. Die Täter entwendeten mehrere Alkohol- und Tabakartikel in einem noch unbekannten Gesamtwert. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die in diesem Zusammenhang auffällige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Horgenzell

Alkoholisiert am Steuer

Mit rund 1,9 Promille war ein Transporter-Fahrer unterwegs, den Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Dienstagabend bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Bereich Gossetsweiler gestoppt haben. Der 65-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Wangen im Allgäu

Patient muss die Nacht in der Arrestzelle verbringen

Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch musste ein alkoholisierter 40-Jähriger auf dem Polizeirevier Wangen im Allgäu verbringen, nachdem er sich zuvor weigerte, das Krankenhaus zu verlassen. Der Mann war zuvor aufgrund seiner Alkoholisierung gestürzt und musste ärztlich behandelt werden. Nach Abschluss der Behandlung weigerte sich der Alkoholisierte jedoch, das Krankenhaus wieder zu verlassen, und störte fortlaufend den Betriebsablauf. Auch von den hinzugerufenen Beamten ließ sich der 40-Jährige nicht zum Gehen bewegen, weshalb sie den Mann in Polizeigewahrsam nahmen.

Wangen im Allgäu

Einbruch in Geschäft

In ein Geschäft in der Schiedstraße sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Unbekannte eingebrochen. Die Täter hebelten zwei Türen auf und durchsuchten die Räume nach Diebesgut, blieben nach aktuellen Erkenntnissen jedoch ohne Erfolg. Wegen des Einbruchs ermittelt das Polizeirevier Wangen. Hinweise von etwaigen Zeugen oder Personen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, nehmen die Ermittler unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr an einem Audi auf einem Krankenhausparkplatz in der Straße "Am Engelberg" hinterlassen. Der Unfallverursacher streifte das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit und nimmt Hinweise von möglichen Zeugen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Aulendorf

Alkoholisiert am Steuer

Deutlicher Alkoholgeruch schlug Beamten des Polizeireviers Weingarten bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle entgegen, die sie am frühen Mittwochmorgen in der Schulstraße durchführten. Ein Alkoholtest bei dem 43-jährigen Autofahrer ergab über 1,1 Promille, weshalb der Mann die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Sollte sich der Alkoholwert bei der Untersuchung der Blutprobe bestätigen, erwartet den 43-Jährigen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell