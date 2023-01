Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizeistreifen rücken zu Beziehungsstreitigkeiten aus

Mehrere Polizeistreifen sind in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einer Beziehungsstreitigkeit im Stadtgebiet ausgerückt. Ein 26-Jähriger soll einen Gleichaltrigen mit einem Video, in welchem er mit einer angeblichen Schusswaffe hantiert, bedroht haben und ließ am späten Montagabend schließlich eine Sprachnachricht folgen. Nach der Erstattung einer Anzeige wegen Bedrohung ließ dies der Bedrohte jedoch nicht auf sich sitzen und begab sich mit mehreren Personen vor die Wohnung des 26-jährigen Tatverdächtigen, woraufhin dieser den Notruf wählte. Die daraufhin ausgerückten Einsatzkräfte schlichteten die Situation, die Annahme, dass der 26-Jährige möglichweise im Besitz einer echten Schusswaffe ist, bestätigte sich nicht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung.

Friedrichshafen

Fenster an Schulgebäude eingeworfen

Unbekannte haben am Montag zwischen 8.30 Uhr und 13.30 Uhr zwei Fenster an einer Schule in der Meistershofener Straße mit Steinen eingeworfen. Der Sachschaden, den die Täter hierbei anrichteten, kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen der mutwilligen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW gestreift, der im Zeitraum zwischen Samstag und Montag am Fahrbahnrand in der Straße "Im Sieble" abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher im Anschluss davon. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07532/43443 um Hinweise auf den Fahrer und dessen Fahrzeug.

Überlingen

Verkehrskontrolle

Bei einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet haben Beamte des Polizeireviers Überlingen am Montagvormittag bei einem 35-jährigen Autofahrer Anzeichen dafür festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Nachdem ein Drogenvortest positiv auf Marihuana verlief, musste der Pkw-Lenker sein Fahrzeug stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Untersuchung der Blutprobe bestätigen, erwarten den 35-Jährigen ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Owingen

Einbrüche in Wohnhäuser - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitagmorgen und Montagabend sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Kastanienweg eingebrochen, nachdem sie zuvor die Glasscheibe einer Terrassentür eingeschlagen haben. Im gleichen Zeitraum wurde auch in ein weiteres Wohnhaus im Hainbuchweg eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich hierbei über eine Terrassentür Zugang zum Gebäude, indem sie diese aufhebelten. Das Polizeirevier Überlingen ist mit den Ermittlungen betraut und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten. Zeugen und Anwohner, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Neukirch

Unfallverursacher alkoholisiert

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 20.30 Uhr auf der L 333 bei Neukirch ereignet hat. Der 79-jährige Fahrer eines VW kollidierte beim Rechtsabbiegen von der Essacher Straße auf die L 333 mit einem Renault-Fahrer, der in diesem Moment von der L 333 nach links auf die Essacher Straße abbiegen wollte. Bei der Kollision im Kreuzungsbereich zog sich der 21 Jahre alte Renault-Lenker leichte Verletzungen zu, ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher mit über 1,1 Promille deutlich alkoholisiert war. Der 79-Jährige musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Salem

Aufbruch von Zigarettenautomat scheitert

Unbekannte haben zwischen Freitag und Dienstag versucht, einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße aufzubrechen. Die Täter beschädigten den Automaten dabei, konnten ihn aber nicht öffnen. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen wegen des versuchten Aufbruchs aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07553/8269-0 entgegen.

