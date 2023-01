Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Nach Radfahrer-Kollision - Zeugen gesucht

Nachdem zwei E-Bike-Lenker am Montag gegen 14 Uhr in der Federburgstraße zusammengestoßen sind, bitte die Polizei um Hinweise auf einen der Fahrer, der nach der Kollision einfach davongeradelt ist. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß der Unbekannte beim Herunterfahren vom Bordstein auf die Straße mit einer 75 Jahre alten E-Bike-Fahrerin zusammen, suchte danach aber das Weite. Er wird als 60 bis 65 Jahre alt beschrieben. Außerdem soll er einen dunklen Helm und einen rostbraunen Parka getragen haben. Personen, die Hinweise zum Unfall oder dem flüchtigen Radler geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Wangen

Kind prallt mit Auto zusammen

Am Busbahnhof ist am Montagabend ein Kind beim Überqueren der Straße mit einem Pkw zusammengestoßen. Die 62 Jahre alte Jaguar-Fahrerin passierte einen wartenden Bus, als das Kind, das 8 bis 10 Jahre alt geschätzt wird, hinter dem Bus auf die Straße trat und dort mit dem Jaguar zusammenstieß. Nach der Kollision lief das Kind, das eine Wollmütze trug und dunklere Hautfarbe gehabt haben soll, zu einer Frau am Bahnhof und fuhr mit einem Bus davon. Ob es durch den Zusammenstoß verletzt wurde, ist nicht bekannt. Am Jaguar entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Personen, die Hinweise auf das unbekannte Kind geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Isny

Geparkter Pkw gestreift

Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro an einem auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes abgestellten VW Caddy hat ein Autofahrer am Montag zwischen 14.45 und 18.30 Uhr hinterlassen. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er im Anschluss davon. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht, Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Kißlegg

Graffiti an Schule

Zwischen Weihnachten und Neujahr wurde in der unverschlossenen Toilette am Schulzentrum im Sperberweg randaliert. Ein Unbekannter zerstörte Spiegel, Klorollenhalter und einen Handtuchspender. Auch eine Kamera im Außenbereich wurde abgerissen und diverse Graffiti an verschiedenen Türen angebracht. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Leutkirch

Leuchtreklame eingeworfen

Vermutlich in der Silvesternacht wurde an einer Apotheke in der Marktstraße eine Leuchtreklame eingeworfen. Der Täter verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen der Sachbeschädigung, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Bad Wurzach

Autofahrerin verletzt zwei Personen auf Mofa

Ein vorausfahrendes Mofa übersehen und touchiert hat eine 25 Jahre alte Autofahrerin am Montagnachmittag auf der B465 bei Bad Wurzach. Die Lenkerin streifte das motorisierte Zweirad sowie den 15 Jahre alten Lenker und seine gleichaltrige Sozia mit dem Außenspiegel ihres VW. Während die Beiden auf dem Mofa durch den Streifvorgang leichte Verletzungen erlitten, entstand am Mofa und Pkw ein Schaden von rund 500 Euro.

Baienfurt

Betrug über WhatsApp - Polizei warnt

Abermals zur Vorsicht aufrufen will die Polizei, nachdem eine 67-Jährige aus Baienfurt am Montag über den Messengerdienst auf Betrüger hereingefallen ist. Die Betrüger gaben sich als Sohn der 67-Jährigen aus und forderten die Überweisung einer vierstelligen Geldsumme. Nachdem die 67-Jährige die Zahlung getätigt hatte und weiteres Geld sowie die Daten ihrer Kreditkarte gefordert wurden, schöpfte sie Verdacht und suchte die Wohnanschrift des Sohnes auf, wo der Schwindel auffiel. Dazu rät die Polizei: Überweisen Sie kein Geld, wenn Sie von vermeintlichen Verwandten über Ihnen unbekannte Nummern dazu aufgefordert werden. Rückversichern Sie sich und lassen Sie sich nicht durch zeitliche Dringlichkeit unter Druck setzen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell